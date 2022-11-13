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    Мергим Войвода - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Мергим
    Фамилия Войвода
    Команда Торино
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 75' - 90' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    20.02.2023 1' - 90' Торино 2:2 Кремонезе Италия. Серия А, 23 тур
    90'
    10.02.2023 58' - 90' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торино 18 0 4 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2023 75' -90' Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    20.02.2023 1' -90' Торино (Турин) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    90'
    10.02.2023 58' -90' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.02.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    28.01.2023 1' -85' Эмполи (Эмполи) 2:2 Торино (Турин)
    21.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Торино (Турин)
    33'
    15.01.2023 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Специя (Ла Специя)
    08.01.2023 1' -64' Салернитана (Салернитана) 1:1 Торино (Турин)
    04.01.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    13.11.2022 1' -30' Рома (Рим) 1:1 Торино (Турин)
    09.11.2022 1' -90' Торино (Турин) 2:0 Сампдория (Генуя)
    59'
    06.11.2022 66' -90' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    90'
    30.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    23.10.2022 61' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    15.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    09.10.2022 74' -90' Торино (Турин) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    10.09.2022 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    05.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    40'
    01.09.2022 46' -90' Аталанта (Бергамо) 3:1 Торино (Турин)
    27.08.2022 56' -90' Кремонезе (Кремона) 1:2 Торино (Турин)
    65'
    20.08.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Лацио (Рим)
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