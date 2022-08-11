Антонио Милич - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Милич
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Антонио
|Фамилия
|Милич
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|10
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|80'
|13.10.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|1' -88'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|88'
|11.08.2022
|1' -50'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)