Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 900 тыс

Хендрик ван Кромбрадж - статистика

Генк
30 апреля 1993 (33), Левен
#1 | Вратарь
188 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Генк
3 : 0
10.05.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Шарлеруа
2 : 0
02.05.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Генк
1 : 1
25.04.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Генк
1 : 1
21.04.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Вестерло
1 : 2
18.04.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Генк
0 : 0
12.04.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Антверпен
1 : 2
03.04.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
15.03.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
2 : 1
07.03.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Генк
3 : 0
01.03.2026
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
0 : 3
22.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Мехелен
2 : 3
13.02.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Генк
2 : 0
08.02.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Дендер
1 : 2
01.02.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Генк
1 : 1
25.01.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
17.01.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Генк
3 : 5
26.12.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Шарлеруа
2 : 2
19.12.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Генк
1 : 1
14.12.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Генк
2 : 1
30.11.2025
Оуд-Хеверли
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Генк
0 : 1
23.11.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Гент
1 : 1
09.11.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 1
02.11.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
1 : 1
26.10.2025
РААЛ Ла-Лувьер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Серкль Брюгге
2 : 2
19.10.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Генк
2 : 1
05.10.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Сент-Труйден
1 : 2
28.09.2025
Генк
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
1 : 2
21.09.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Генк
0 : 1
17.09.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
1 : 1
14.09.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
2 : 1
27.07.2025
Генк
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+