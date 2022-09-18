Лукас Лерагер - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лерагер
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Лерагер
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|54'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|19
|4
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|54'
|13.11.2022
|1' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|79'
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|51' 72'
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|57'
|16.10.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|41'
|08.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|02.10.2022
|79' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Орхус (Орхус)
|82'
|18.09.2022
|65' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|46' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|1' -46'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|58' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|1' -74'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|43'
|31.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|1' -76'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)