Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Дания. Суперлига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Дания. Суперлига 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Дания. Суперлига 2020/2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017