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Видзев
Лукас Лерагер
Статистика
€ 800 тыс
Лукас Лерагер - статистика
Видзев
12 июля 1993 (33)
#21 | Полузащитник
Дания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
17
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 18 тур
Копенгаген
0 : 2
07.12.2025
Сендерийск
1' - 46'
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
1 : 0
23.11.2025
Брондбю
1' - 90'
36'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
1' - 90'
30'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
0 : 0
26.10.2025
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
3 : 1
17.10.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Копенгаген
1 : 1
05.10.2025
Мидтьюлланд
1' - 90'
78'
Дания. Суперлига, 10 тур
Сендерийск
1 : 2
27.09.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
3 : 3
21.09.2025
Силькеборг
61' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 1
13.09.2025
Копенгаген
1' - 60'
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 5
31.08.2025
Копенгаген
1' - 90'
40'
Дания. Суперлига, 6 тур
Копенгаген
1 : 1
23.08.2025
Оденсе
1' - 62'
34'
Дания. Суперлига, 5 тур
Нордшелланд
1 : 3
15.08.2025
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
2 : 3
08.08.2025
Орхус
1' - 59'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
64' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Копенгаген
2 : 0
26.07.2025
Вайле
1' - 90'
2'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
2 : 3
18.07.2025
Копенгаген
84' - 90'
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