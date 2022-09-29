Аллан - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Силва
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Минейро
|32
|0
|0
|10
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|48'
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|80'
|02.11.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|28.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.10.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.10.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сеара (Форталеза)
|06.10.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|90'
|01.10.2022
|1' -66'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|59'
|29.09.2022
|1' -76'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|17.09.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|28.08.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|45'
|20.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|14.08.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|08.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:3
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|36'
|31.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|25.07.2022
|1' -89'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.07.2022
|77' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|40'
|11.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|02.07.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|19.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|78'
|09.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|5:3
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|83'
|05.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.05.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|1:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|6'
|24.04.2022
|71' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:2
|Коритиба (Коритиба)
|18.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.04.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)