Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Рубен Фернандеш - статистика

Завершил карьеру
6 мая 1986 (40)
#26 | Защитник
186 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жил Висенте
27
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 30 тур
Насьональ
0 : 3
19.04.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Жил Висенте
0 : 1
06.04.2025
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Боавишта
1 : 3
01.04.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 24 тур
Жил Висенте
0 : 3
28.03.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Жил Висенте
0 : 1
15.03.2025
Санта-Клара
1' - 90'
18'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
1 : 1
07.03.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Каза Пиа
1 : 0
22.02.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Жил Висенте
0 : 2
17.02.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Жил Висенте
1 : 2
01.02.2025
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 19 тур
АВС
1 : 0
27.01.2025
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Жил Висенте
3 : 1
19.01.2025
Порту
1' - 90'
53'
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
06.01.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
1 : 1
27.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Жил Висенте
0 : 0
22.12.2024
Спортинг
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Жил Висенте
2 : 1
07.12.2024
Насьональ
1' - 90'
90'
90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
02.12.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Морейренcе
3 : 2
08.11.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
2 : 1
25.10.2024
Жил Висенте
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
3 : 0
05.10.2024
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Бенфика
5 : 1
28.09.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Жил Висенте
1 : 1
22.09.2024
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Фамаликан
1 : 1
14.09.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Жил Висенте
0 : 0
01.09.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Жил Висенте
4 : 2
16.08.2024
АВС
1' - 75'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
3 : 0
10.08.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+