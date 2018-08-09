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    Жан-Люк Домпе - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Жан-Люк
    Фамилия Домпе
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 августа 1995 (27 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Гент (Гент)
    23.08.2018 1' -90' Гент (Гент) 0:0 Бордо (Бордо)
    16.08.2018 1' -90' Гент (Гент) 3:1 Ягеллония (Белосток)
    09.08.2018 1' -90' Ягеллония (Белосток) 0:1 Гент (Гент)
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