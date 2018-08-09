Жан-Люк Домпе - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Жан-Люк
|Фамилия
|Домпе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Жан-Люк
|Фамилия
|Домпе
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Гент (Гент)
|23.08.2018
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|16.08.2018
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:1
|Ягеллония (Белосток)
|09.08.2018
|1' -90'
|Ягеллония (Белосток)
|0:1
|Гент (Гент)