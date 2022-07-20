Дьюмерси Ндонгала - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Дьюмерси
|Фамилия
|Ндонгала
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1991 (31 год)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Дьюмерси
|Фамилия
|Ндонгала
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1991 (31 год)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -65'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|36'
|17.08.2022
|1' -75'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -68'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|04.08.2022
|1' -83'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|28.07.2022
|1' -77'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Ботев (Пловдив)
|20.07.2022
|Был в запасе
|Ботев (Пловдив)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)