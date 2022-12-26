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    Брайан Хейнен - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Брайан
    Фамилия Хейнен
    Команда Генк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 февраля 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 46' Генк 3:0 Остенде Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    17.02.2023 1' - 90' Мехелен 2:2 Генк Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    90'
    12.02.2023 1' - 90' Генк 0:1 Антверпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 27 8 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -46' Генк (Генк) 3:0 Остенде (Остенде)
    17.02.2023 1' -90' Мехелен (Мехелен) 2:2 Генк (Генк)
    90'
    12.02.2023 1' -90' Генк (Генк) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    05.02.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    01.02.2023 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    17'
    29.01.2023 1' -79' Генк (Генк) 4:0 Серен (Серен)
    17.01.2023 73' -90' Вестерло (Вестерло) 2:3 Генк (Генк)
    14.01.2023 1' -72' Генк (Генк) 1:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    08.01.2023 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    81'
    26.12.2022 1' -90' Кортрейк (Кортрейк) 1:0 Генк (Генк)
    13.11.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    04.11.2022 1' -80' Генк (Генк) 4:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    28.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Мехелен (Мехелен)
    23.10.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 1:3 Генк (Генк)
    13'
    18.10.2022 1' -80' Генк (Генк) 6:1 Вестерло (Вестерло)
    7'
    15.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    82'
    01.10.2022 1' -81' Остенде (Остенде) 1:2 Генк (Генк)
    18.09.2022 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    90'
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    03.09.2022 1' -90' Генк (Генк) 0:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    27.08.2022 1' -90' Серен (Серен) 0:4 Генк (Генк)
    20.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    41' 56'
    14.08.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:4 Генк (Генк)
    9' 44'
    06.08.2022 1' -90' Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Стандард (Льеж)
    17'
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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