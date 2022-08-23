Онини Ндиди - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Онини
|Фамилия
|Ндиди
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Онини
|Фамилия
|Ндиди
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|68' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 77'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|69' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|67'
|20.12.2022
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)