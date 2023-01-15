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    Клинтон Мата - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Клинтон
    Фамилия Мата
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 46' Остенде 3:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 90' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    72' 58'
    19.02.2023 38' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    43'
    05.02.2023 Был в запасе Антверпен 0:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 17 0 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -46' Остенде (Остенде) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    26.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    72' 58'
    19.02.2023 38' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    43'
    05.02.2023 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    29.01.2023 1' -60' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    22.01.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    19.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 1' -81' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    26.12.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    22'
    16.10.2022 75' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    08.10.2022 1' -67' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    02.09.2022 1' -29' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    26.08.2022 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    21.08.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    70'
    14.08.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Брюгге (Брюгге)
    05.08.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Зюлте-Варегем (Варегем)
    31'
    31.07.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    24.07.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 3:2 Генк (Генк)
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