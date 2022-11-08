Вут Фас - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Фас
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Вут
|Фамилия
|Фас
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|1:2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|45'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|12'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:3
|Лестер (Лестер)
|08.11.2022
|1' -77'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)