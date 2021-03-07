Дмитрий Герман - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Герман
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1988 (34 года)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Герман
|Команда
|Тамбов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1988 (34 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.05.2021
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Тамбов (Тамбов)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|2:5
|Локомотив (Москва)
|18.04.2021
|84' -90'
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Тамбов (Тамбов)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Тамбов (Тамбов)
|19.03.2021
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|5:0
|Тамбов (Тамбов)
|14.03.2021
|85' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|07.03.2021
|77' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)