Павел Седько - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Седько
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Седько
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 апреля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|13
|4
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -77'
|Минск (Минск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|43' 25'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|24.10.2022
|1' -74'
|Гомель (Гомель)
|3:1
|Ислочь (Минский район)
|22' 66' 50'
|15.10.2022
|1' -80'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|62' 77'
|08.10.2022
|61' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|30.09.2022
|70' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|16.09.2022
|1' -68'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|45'
|11.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|15.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|46' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|70' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)