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    Роман Волков - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Роман
    Фамилия Волков
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Родной город Новополоцк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 января 1987 (36 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 1 4 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 86' -90' Днепр (Могилев) 0:1 Арсенал (Дзержинск)
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