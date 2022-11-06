Роман Волков - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1987 (36 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Волков
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Новополоцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 января 1987 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|1
|4
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|86' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:1
|Арсенал (Дзержинск)