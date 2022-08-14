Дмитрий Бессмертный - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Бессмертный
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Бессмертный
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|22
|5
|5
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|83'
|29.10.2022
|1' -75'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|1' -72'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|1' -78'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|25'
|15.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|45'
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|16.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|56'
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|25'
|29.06.2022
|1' -64'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|1' -67'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|1' -57'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|25'
|13.05.2022
|46' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|1' -60'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|74' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|22.04.2022
|1' -72'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|60' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|1' -46'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|13'
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|11' 52'