Евгений Шикавка - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Шикавка
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Шикавка
|Команда
|Крумкачи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Белоруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2019
|1' -58'
|Белоруссия
|0:1
|Северная Ирландия