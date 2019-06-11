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    Евгений Шикавка - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Фамилия Шикавка
    Команда Крумкачи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 октября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белоруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.06.2019 1' -58' Белоруссия 0:1 Северная Ирландия
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