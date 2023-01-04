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    Уолес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Соуза
    Фамилия Силва
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Сальвадор
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 90' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Торино 1:0 Удинезе Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 25 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    26.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    18.02.2023 1' -90' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.02.2023 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    30.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Верона (Верона)
    22.01.2023 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:1 Удинезе (Удине)
    15.01.2023 1' -84' Удинезе (Удине) 1:2 Болонья (Болонья)
    57'
    07.01.2023 1' -87' Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    45'
    12.11.2022 1' -71' Наполи (Неаполь) 3:2 Удинезе (Удине)
    27'
    08.11.2022 1' -90' Специя (Ла Специя) 1:1 Удинезе (Удине)
    04.11.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Лечче (Лечче)
    30.10.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    23.10.2022 1' -81' Удинезе (Удине) 1:2 Торино (Турин)
    16.10.2022 1' -90' Лацио (Рим) 0:0 Удинезе (Удине)
    79'
    09.10.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    03.10.2022 1' -90' Верона (Верона) 1:2 Удинезе (Удине)
    18.09.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 3:1 Интер (Милан)
    11.09.2022 1' -67' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 4:0 Рома (Рим)
    31.08.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    26.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Удинезе (Удине)
    20.08.2022 1' -90' Удинезе (Удине) 0:0 Салернитана (Салернитана)
    45'
    13.08.2022 1' -76' Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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