Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ла Лига 2026/2027
Команды
Реал Сосьедад
Янхель Эррера
Статистика
€ 6 млн
Янхель Эррера - статистика
Реал Сосьедад
7 января 1998 (28)
#21 | Полузащитник
184 см
Венесуэла
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
69' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
1' - 84'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 85'
18'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 70'
31'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 61'
22'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
62' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Кубок Америки 2024
Лига чемпионов 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Кубок Америки 2019
Испания. Примера 2018/2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
7
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
69' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 85'
18'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 70'
31'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
1' - 61'
22'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
62' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 66'
31'
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 72'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото
«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
6
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+