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    Алисон - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Алисон Рамзес
    Фамилия Бекер
    Команда Ливерпуль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 октября 1992 (30 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 50,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 1' - 90' Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    21.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:5 Реал Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 90' Ньюкасл 0:2 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 24 тур
    13.02.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ливерпуль 24 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.03.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    25.02.2023 1' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    18.02.2023 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    13.02.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    04.02.2023 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    21.01.2023 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 0:0 Челси (Лондон)
    14.01.2023 1' -90' Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    02.01.2023 1' -90' Брентфорд (Лондон) 3:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    30.12.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Лестер (Лестер)
    26.12.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 1:3 Ливерпуль (Ливерпуль)
    12.11.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.11.2022 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 1:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    29.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:2 Лидс (Лидс)
    22.10.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    19.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Вест Хэм (Лондон)
    16.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    76'
    09.10.2022 1' -90' Арсенал (Лондон) 3:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
    01.10.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 3:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    03.09.2022 1' -90' Эвертон (Ливерпуль) 0:0 Ливерпуль (Ливерпуль)
    31.08.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 2:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    27.08.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 9:0 Борнмут (Борнмут)
    22.08.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    15.08.2022 1' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Кристал Пэлас (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Фулхэм (Лондон) 2:2 Ливерпуль (Ливерпуль)
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