Алисон - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Алисон Рамзес
|Фамилия
|Бекер
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Алисон Рамзес
|Фамилия
|Бекер
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|24
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.03.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|25.02.2023
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|13.02.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|04.02.2023
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|21.01.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
|Челси (Лондон)
|14.01.2023
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|02.01.2023
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|30.12.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Лестер (Лестер)
|26.12.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|12.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|29.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:2
|Лидс (Лидс)
|22.10.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|19.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)
|16.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|76'
|09.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|01.10.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|3:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|03.09.2022
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|9:0
|Борнмут (Борнмут)
|22.08.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|15.08.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Кристал Пэлас (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)