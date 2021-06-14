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    Стефан Медина - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Медина
    Команда Пачука
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1992 (30 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колумбия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2021 1' -90' Колумбия 3:2 Перу
    07.07.2021 Был в запасе Аргентина 1:1
    (3:2)п    		 Колумбия
    04.07.2021 Был в запасе Уругвай 0:0
    (2:4)п    		 Колумбия
    24.06.2021 Был в запасе Бразилия 2:1 Колумбия
    21.06.2021 1' -81' Колумбия 1:2 Перу
    18.06.2021 Был в запасе Колумбия 0:0 Венесуэла
    14.06.2021 Был в запасе Колумбия 1:0 Эквадор
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