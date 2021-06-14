Стефан Медина - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Медина
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Медина
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колумбия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2021
|1' -90'
|Колумбия
|3:2
|Перу
|07.07.2021
|Был в запасе
|Аргентина
|1:1
(3:2)п
|Колумбия
|04.07.2021
|Был в запасе
|Уругвай
|0:0
(2:4)п
|Колумбия
|24.06.2021
|Был в запасе
|Бразилия
|2:1
|Колумбия
|21.06.2021
|1' -81'
|Колумбия
|1:2
|Перу
|18.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|0:0
|Венесуэла
|14.06.2021
|Был в запасе
|Колумбия
|1:0
|Эквадор