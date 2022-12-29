Брэдли Мазику - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Мазику
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Мазику
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орлеан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис
|2:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Арис
|1:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|04.02.2023
|1' - 66'
|Ионикос
|1:0
|Арис
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|17
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|12.02.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|04.02.2023
|1' -66'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|71' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|80' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|15.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|77' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|15.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|45'
|11.09.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|21.08.2022
|82' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)