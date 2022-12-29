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    Брэдли Мазику - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Брэдли
    Фамилия Мазику
    Команда Арис
    Состав Основной
    Родной город Орлеан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Арис 2:1 Атромитос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Арис 1:2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 22 тур
    04.02.2023 1' - 66' Ионикос 1:0 Арис Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 17 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    12.02.2023 1' -90' Арис (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    04.02.2023 1' -66' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    29.01.2023 71' -90' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    21.01.2023 80' -90' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    15.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    08.01.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    13.11.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    08.11.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 77' -90' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    23.10.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    09.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    02.10.2022 1' -90' Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    45'
    11.09.2022 1' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    04.09.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАОК (Салоники)
    28.08.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:1 Арис (Салоники)
    21.08.2022 82' -90' Арис (Салоники) 3:0 Левадиакос (Левадия)
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