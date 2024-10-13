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Диего Гонсалес
Статистика
Диего Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
28 января 1995 (31)
#16 | Защитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 9 тур
Уэска
2 : 2
13.10.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Альбасете
1 : 1
06.10.2024
Кордоба
1' - 90'
71'
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
46' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 0
25.08.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Гранада
1 : 2
15.08.2024
Альбасете
Был в запасе
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