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    Андер Гайосо - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Андер
    Фамилия Гайосо
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 июля 1993 (29 лет)
    Рост 171
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2016 85' -90' Спортинг (Хихон) 2:0 Эйбар (Эйбар)
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