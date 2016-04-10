Федор Шереметов - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Федор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Шереметов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Имя
|Федор
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Шереметов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 января 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|74' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)