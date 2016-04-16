Георгий Джигкаев - статистика
#9 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Таймуразович
|Фамилия
|Джигкаев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|82
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Таймуразович
|Фамилия
|Джигкаев
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)