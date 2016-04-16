Илья Широков - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Широков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Широков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|1' -68'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)