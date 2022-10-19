Нуриу - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Нуриу
|Фамилия
|Фортуна
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
Стоимость:
€ 2,80
млн
|Имя
|Нуриу
|Фамилия
|Фортуна
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Родной город
|Луанда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 86'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|23.02.2023
|1' - 124'
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|77'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|86' - 90'
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|11
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -86'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.01.2023
|1' -46'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|07.01.2023
|78' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Гент (Гент)
|06.11.2022
|1' -57'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|52'
|30.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|23.10.2022
|1' -75'
|Гент (Гент)
|2:1
|Серен (Серен)
|19.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -79'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|64'
|09.10.2022
|43' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|12.08.2022
|65' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)