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Гурник
Михал Сачек
Статистика
€ 800 тыс
Михал Сачек - статистика
Гурник
19 сентября 1996 (30)
#61 | Защитник
180 см
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
1' - 58'
Статистика по турнирам
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Гурник
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Ференцварош
1 : 0
05.08.2026
Гурник
1' - 90'
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