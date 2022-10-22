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    Грег Килти - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Грег
    Фамилия Килти
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 января 1997 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 16 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.01.2023 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 46' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -78' Килмарнок (Килмарнок) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.12.2022 79' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.12.2022 46' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 3:1 Абердин (Абердин)
    90'
    12.11.2022 1' -78' Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    09.11.2022 1' -84' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    42' 81'
    05.11.2022 78' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    29.10.2022 72' -90' Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    22.10.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Данди Юнайтед (Данди)
    15.10.2022 86' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    08.10.2022 65' -90' Рейнджерс (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    01.10.2022 1' -59' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Ливингстон (Ливингстон)
    18.09.2022 79' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Селтик (Глазго)
    03.09.2022 Был в запасе Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    27.08.2022 76' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    20.08.2022 72' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.08.2022 1' -69' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 1' -90' Абердин (Абердин) 4:1 Сент-Миррен (Пейсли)
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