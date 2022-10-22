Грег Килти - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Килти
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Имя
|Грег
|Фамилия
|Килти
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|16
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.01.2023
|Был в запасе
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|46' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -78'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|79' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|46' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|90'
|12.11.2022
|1' -78'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|1' -84'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|42' 81'
|05.11.2022
|78' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|72' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|86' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|65' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.10.2022
|1' -59'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.09.2022
|79' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2022
|76' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|72' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -69'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)