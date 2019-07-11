Гэри Дикер - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Дикер
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Гэри
|Фамилия
|Дикер
|Команда
|Килмарнок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Килмарнок
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:2
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|11.07.2019
|1' -90'
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|1:2
|Килмарнок (Килмарнок)