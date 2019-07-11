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    Гэри Дикер - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Гэри
    Фамилия Дикер
    Команда Килмарнок
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Килмарнок 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Килмарнок (Килмарнок) 0:2 Коннас Куэй (Коннас Куэй)
    11.07.2019 1' -90' Коннас Куэй (Коннас Куэй) 1:2 Килмарнок (Килмарнок)
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