Иммон Брофи - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Иммон
|Фамилия
|Брофи
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Иммон
|Фамилия
|Брофи
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|12
|0
|2
|0
|0
|Росс Каунти
|5
|3
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Мазервелл (Мазервелл)
|25.02.2023
|1' -73'
|Росс Каунти (Дингволл)
|4:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|6' 70' 14' 63'
|04.02.2023
|1' -46'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|31.01.2023
|1' -78'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Хиберниан (Эдинбург)
|28.01.2023
|1' -65'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|13'
|18.01.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.01.2023
|85' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|1' -15'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|46' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|63'
|24.12.2022
|84' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|76' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.11.2022
|73' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|79' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|59' -90'
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2022
|67' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|77' -90'
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|90'
|13.08.2022
|69' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|78' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)