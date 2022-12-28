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    Иммон Брофи - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Иммон
    Фамилия Брофи
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 марта 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 12 0 2 0 0
    Росс Каунти 5 3 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Мазервелл (Мазервелл)
    25.02.2023 1' -73' Росс Каунти (Дингволл) 4:0 Данди Юнайтед (Данди)
    6' 70' 14' 63'
    04.02.2023 1' -46' Рейнджерс (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    31.01.2023 1' -78' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Хиберниан (Эдинбург)
    28.01.2023 1' -65' Росс Каунти (Дингволл) 3:0 Килмарнок (Килмарнок)
    13'
    18.01.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 4:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    13.01.2023 85' -90' Хартс (Эдинбург) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.01.2023 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Хартс (Эдинбург)
    02.01.2023 1' -15' Килмарнок (Килмарнок) 0:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    28.12.2022 46' -90' Ливингстон (Ливингстон) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    63'
    24.12.2022 84' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 3:1 Абердин (Абердин)
    12.11.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    09.11.2022 76' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:2 Сент-Джонстон (Перт)
    05.11.2022 73' -90' Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    29.10.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    22.10.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Данди Юнайтед (Данди)
    15.10.2022 79' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 0:0 Килмарнок (Килмарнок)
    18.09.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Селтик (Глазго)
    03.09.2022 59' -90' Сент-Джонстон (Перт) 3:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    27.08.2022 67' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Хиберниан (Эдинбург)
    20.08.2022 77' -90' Данди Юнайтед (Данди) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    90'
    13.08.2022 69' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    06.08.2022 78' -90' Абердин (Абердин) 4:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    31.07.2022 Был в запасе Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Мазервелл (Мазервелл)
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