Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иммон Брофи - статистика

Завершил карьеру
10 марта 1996 (30)
#27 | Нападающий
175 см
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
10
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Килмарнок
0 : 1
05.01.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Росс Каунти
2 : 2
29.12.2024
Хартс
72' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди
0 : 3
26.12.2024
Росс Каунти
78' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
1 : 2
21.12.2024
Сент-Миррен
69' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Росс Каунти
0 : 3
08.12.2024
Рейнджерс
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
5 : 0
30.11.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
2 : 1
23.11.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
09.11.2024
Росс Каунти
66' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
0 : 0
02.11.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Росс Каунти
0 : 0
30.10.2024
Хиберниан
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
2 : 1
26.10.2024
Килмарнок
77' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
3 : 0
19.10.2024
Росс Каунти
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
1 : 2
06.10.2024
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
1' - 61'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Росс Каунти
1 : 1
10.08.2024
Данди Юнайтед
1' - 64'
24'
24'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Мазервелл
0 : 0
03.08.2024
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
2
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
5
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
1
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
4
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+