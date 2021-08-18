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    Скотт Бэйн - статистика

    #29 | Вратарь
    Имя Скотт
    Фамилия Бэйн
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 ноября 1991 (31 год)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    05.02.2023 Был в запасе Сент-Джонстон 1:4 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 1' -90' Селтик (Глазго) 3:2 Бетис (Севилья)
    69'
    25.11.2021 Был в запасе Байер (Леверкузен) 3:2 Селтик (Глазго)
    04.11.2021 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 2:3 Селтик (Глазго)
    19.10.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:0 Ференцварош (Будапешт)
    30.09.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:4 Байер (Леверкузен)
    16.09.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:3 Селтик (Глазго)
    26.08.2021 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Селтик (Глазго)
    18.08.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    12.08.2021 Был в запасе Селтик (Глазго) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    05.08.2021 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:4 Селтик (Глазго)
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