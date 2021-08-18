Скотт Бэйн - статистика
#29 | Вратарь
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Бэйн
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Бэйн
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эдинбург
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Был в запасе
|Селтик
|4:0
|Абердин
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Сент-Джонстон
|1:4
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|3:2
|Бетис (Севилья)
|69'
|25.11.2021
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|3:2
|Селтик (Глазго)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:3
|Селтик (Глазго)
|19.10.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Ференцварош (Будапешт)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:4
|Байер (Леверкузен)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:3
|Селтик (Глазго)
|26.08.2021
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Селтик (Глазго)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|12.08.2021
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:4
|Селтик (Глазго)