Алекс Шалк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Шалк
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бреда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Шалк
|Команда
|Серветт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бреда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серветт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.07.2021
|82' -89'
|Серветт (Женева)
|2:0
|Мольде (Мольде)