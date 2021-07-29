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    Алекс Шалк - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Шалк
    Команда Серветт
    Состав Основной
    Родной город Бреда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Серветт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 82' -89' Серветт (Женева) 2:0 Мольде (Мольде)
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