Кейси Палмер - статистика
#45 | Нападающий
|Имя
|Кейси
|Фамилия
|Палмер
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Кейси
|Фамилия
|Палмер
|Команда
|Ковентри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 52'
|Ковентри
|2:1
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|39'
|18.02.2023
|1' - 72'
|Ротерхэм
|0:2
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|03.02.2023
|1' - 61'
|Вест Бромвич
|1:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ковентри
|28
|3
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -52'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|39'
|18.02.2023
|1' -72'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.02.2023
|1' -61'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|1' -80'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|71'
|21.01.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:4
|Норвич Сити (Норвич)
|26'
|14.01.2023
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.01.2023
|1' -65'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|29.12.2022
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|26.12.2022
|7' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Ковентри (Ковентри)
|68'
|21.12.2022
|63' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|3:3
|Суонси (Суонси)
|10.12.2022
|77' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|08.11.2022
|1' -68'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|05.11.2022
|1' -66'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|01.11.2022
|71' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|90'
|29.10.2022
|1' -73'
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Блэкпул (Блэкпул)
|40'
|25.10.2022
|7' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|76'
|22.10.2022
|1' -66'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Ковентри (Ковентри)
|65' 56'
|19.10.2022
|65' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|15.10.2022
|75' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Ковентри (Ковентри)
|08.10.2022
|1' -60'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|04.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|01.10.2022
|1' -78'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|56'
|17.09.2022
|77' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Ковентри (Ковентри)
|03.09.2022
|1' -46'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|31.08.2022
|67' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|0:1
|Престон (Престон)
|27.08.2022
|1' -66'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|31.07.2022
|62' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Ковентри (Ковентри)