Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кейси Палмер - статистика

    #45 | Нападающий
    Имя Кейси
    Фамилия Палмер
    Команда Ковентри
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 52' Ковентри 2:1 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 34 тур
    39'
    18.02.2023 1' - 72' Ротерхэм 0:2 Ковентри Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Ковентри 1:0 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 31 тур
    03.02.2023 1' - 61' Вест Бромвич 1:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ковентри 28 3 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -52' Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    39'
    18.02.2023 1' -72' Ротерхэм (Шеффилд) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    14.02.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.02.2023 1' -61' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 1' -80' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    71'
    21.01.2023 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:4 Норвич Сити (Норвич)
    26'
    14.01.2023 1' -90' Бернли (Бернли) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    01.01.2023 1' -65' Ковентри (Ковентри) 1:1 Бристоль Сити (Бристоль)
    29.12.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    26.12.2022 7' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Ковентри (Ковентри)
    68'
    21.12.2022 63' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.12.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 3:3 Суонси (Суонси)
    10.12.2022 77' -90' Рединг (Рединг) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    12.11.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 1' -68' Ковентри (Ковентри) 2:0 Уиган Атлетик (Уиган)
    05.11.2022 1' -66' Уотфорд (Уотфорд) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    01.11.2022 71' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    90'
    29.10.2022 1' -73' Ковентри (Ковентри) 1:2 Блэкпул (Блэкпул)
    40'
    25.10.2022 7' -90' Ковентри (Ковентри) 2:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    76'
    22.10.2022 1' -66' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Ковентри (Ковентри)
    65' 56'
    19.10.2022 65' -90' Ковентри (Ковентри) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    15.10.2022 75' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Ковентри (Ковентри)
    08.10.2022 1' -60' Ковентри (Ковентри) 0:1 Бернли (Бернли)
    04.10.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    01.10.2022 1' -78' Ковентри (Ковентри) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    56'
    17.09.2022 77' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    14.09.2022 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 2:2 Ковентри (Ковентри)
    03.09.2022 1' -46' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    31.08.2022 67' -90' Ковентри (Ковентри) 0:1 Престон (Престон)
    27.08.2022 1' -66' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    13.08.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    31.07.2022 62' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:1 Ковентри (Ковентри)
    • Читайте нас: 
    11