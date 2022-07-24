Сенна Мянго - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Сенна
|Фамилия
|Мянго
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Сенна
|Фамилия
|Мянго
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|28'
|23.12.2022
|57' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|1' -72'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|27' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)