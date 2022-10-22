Джо Шонесси - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Шонесси
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Шонесси
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.01.2023
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Хартс (Эдинбург)
|02.01.2023
|84' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.12.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|3:1
|Абердин (Абердин)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|09.11.2022
|84' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|29.10.2022
|46' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|4:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|01.10.2022
|75' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Ливингстон (Ливингстон)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Селтик (Глазго)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Сент-Джонстон (Перт)
|3:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Хиберниан (Эдинбург)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|06.08.2022
|1' -90'
|Абердин (Абердин)
|4:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|31.07.2022
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Мазервелл (Мазервелл)