Доминик Томас - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Томас
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Килмарнок
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|0:2
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|11.07.2019
|1' -90'
|Коннас Куэй (Коннас Куэй)
|1:2
|Килмарнок (Килмарнок)