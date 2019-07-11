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    Доминик Томас - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Доминик
    Фамилия Томас
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Килмарнок 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 0:2 Коннас Куэй (Коннас Куэй)
    11.07.2019 1' -90' Коннас Куэй (Коннас Куэй) 1:2 Килмарнок (Килмарнок)
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