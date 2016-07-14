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    Перри Китчен - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Перри
    Фамилия Китчен
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Индианаполис
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 февраля 1992 (31 год)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2016 1' -90' Биркиркара (Биркиркара) 0:0 Хартс (Эдинбург)
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