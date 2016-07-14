Перри Китчен - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Перри
|Фамилия
|Китчен
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Индианаполис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Перри
|Фамилия
|Китчен
|Команда
|Хартс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Индианаполис
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хартс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2016
|1' -90'
|Биркиркара (Биркиркара)
|0:0
|Хартс (Эдинбург)