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    Давид Гоушка - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Гоушка
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 13 0 2 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    05.11.2022 1' -62' Сигма (Оломоуц) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    22.10.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    72'
    16.10.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Виктория (Пльзень)
    71'
    02.10.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    67' 38'
    18.09.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.09.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    80' 90'
    03.09.2022 1' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Спарта (Прага)
    27.08.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 1' -56' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    29'
    14.08.2022 1' -71' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    07.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    45'
    31.07.2022 1' -78' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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