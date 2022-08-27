Давид Гоушка - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гоушка
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Гоушка
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|13
|0
|2
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.11.2022
|1' -62'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|22.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|72'
|16.10.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|71'
|02.10.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|67' 38'
|18.09.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|80' 90'
|03.09.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Спарта (Прага)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|1' -56'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29'
|14.08.2022
|1' -71'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|07.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|45'
|31.07.2022
|1' -78'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)