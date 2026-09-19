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Чехия. Шанс Лига
Команды
Зброевка
Петр Шевчик
Статистика
€ 150 тыс
Петр Шевчик - статистика
Зброевка
4 мая 1994 (32)
#23 | Полузащитник
172 см | 65 кг
Чехия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
59' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чемпионат Европы 2024
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
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Чехия. Синот Лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 0
19.09.2026
Зброевка
59' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Зброевка
2 : 1
12.09.2026
Артис
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Зброевка
3 : 2
29.08.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Зброевка
0 : 1
07.08.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Виктория
1 : 1
01.08.2026
Зброевка
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Зброевка
3 : 1
25.07.2026
Спарта
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