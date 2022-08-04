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    Петр Шевчик - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Петр
    Фамилия Шевчик
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 65
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 90' Славия 2:0 Зброевка Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    04.02.2023 1' - 56' Пардубице 0:2 Славия Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 0:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    08.09.2022 1' -90' Сивасспор (Сивас) 1:1 Славия (Прага)
    25.08.2022 1' -94' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    53'
    18.08.2022 1' -90' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    11.08.2022 61' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 Славия (Прага)
    04.08.2022 57' -90' Славия (Прага) 2:0 Панатинаикос (Афины)
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