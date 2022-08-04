Петр Шевчик - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Шевчик
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Шевчик
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|65
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Славия
|2:0
|Зброевка
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|04.02.2023
|1' - 56'
|Пардубице
|0:2
|Славия
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|08.09.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|1:1
|Славия (Прага)
|25.08.2022
|1' -94'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|53'
|18.08.2022
|1' -90'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|11.08.2022
|61' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Славия (Прага)
|04.08.2022
|57' -90'
|Славия (Прага)
|2:0
|Панатинаикос (Афины)