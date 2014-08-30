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    Андерсон - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Андерсон Луис
    Фамилия Оливейра
    Команда Интернасьонал
    Состав Основной
    Родной город Порту-Алегри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 апреля 1988 (34 года)
    Рост 171
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2014 69' -90' Бернли (Бернли) 0:0 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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