Андерсон - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Андерсон Луис
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Имя
|Андерсон Луис
|Фамилия
|Оливейра
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|171
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2014
|69' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:0
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)