Статистика по турнирам

Чехия. Шанс Лига 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Чехия. Синот Лига 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017