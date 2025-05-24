Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Гальвао - статистика

Завершил карьеру
22 июня 1991 (35)
#3 | Полузащитник
181 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
19
1
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
2 : 2
24.05.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
1 : 2
18.05.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
1 : 2
11.05.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
2 : 0
04.05.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
0 : 1
27.04.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия
2 : 1
23.04.2025
Штурм
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
1 : 3
20.04.2025
Зальцбург
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рапид
2 : 0
13.04.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 0
06.04.2025
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Блау-Вайс
0 : 2
30.03.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Тироль
0 : 2
16.03.2025
Аустрия
1' - 90'
84'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия
2 : 0
09.03.2025
Аустрия К
1' - 90'
59'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Грацер
1 : 2
01.03.2025
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
0 : 1
22.02.2025
Зальцбург
84' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
2 : 1
16.02.2025
Рапид
62' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Штурм
2 : 2
07.02.2025
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
0 : 1
09.11.2024
Аустрия
1' - 90'
55'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
2 : 1
03.11.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
20.10.2024
Аустрия
1' - 90'
52'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
05.10.2024
Грацер
1' - 90'
51'
28'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
25.09.2024
Штурм
1' - 90'
74'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рапид
2 : 1
22.09.2024
Аустрия
1' - 90'
80'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Альтах
1 : 1
01.09.2024
Аустрия
1' - 90'
45'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
2 : 1
25.08.2024
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
1 : 1
18.08.2024
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
3 : 1
11.08.2024
Вольфсберг
1' - 90'
31'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Блау-Вайс
1 : 0
04.08.2024
Аустрия
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
Тренер «Зенита» заявил о влиянии судейства на поражение от ЦСКА
17:09
ФотоЭкс-игрок РПЛ, задержанный за наркотики, остался без клуба
16:58
Аршавин оценил запросы Головина по зарплате в «Зените»
16:49
Роберто Карлос: «Я потерял 99 процентов всего, что заработал в футболе»
16:38
1
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
1
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
3
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+