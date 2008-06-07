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    Сергей Штанюк - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Петрович
    Фамилия Штанюк
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 1973 (49 лет)
    Рост 192
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 15 3 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.10.2008 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    05.10.2008 1' -90' Волга (Ульяновск) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.09.2008 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.09.2008 1' -90' Звезда (Иркутск) 1:5 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.09.2008 1' -90' Динамо Бр (Брянск) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    19.08.2008 1' -90' Динамо (Барнаул) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.08.2008 1' -90' Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.08.2008 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Урал (Екатеринбург)
    24.06.2008 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    07.06.2008 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    08.05.2008 1' -90' Балтика (Калининград) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    05.05.2008 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    06.04.2008 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Носта (Новотроицк)
    27.03.2008 1' -90' Салют (Белгород) 1:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
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