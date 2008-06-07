|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|15
|3
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2008
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|05.10.2008
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.09.2008
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.09.2008
|1' -90'
|Звезда (Иркутск)
|1:5
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.09.2008
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.08.2008
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.08.2008
|1' -90'
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.08.2008
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Урал (Екатеринбург)
|24.06.2008
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|07.06.2008
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|08.05.2008
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|05.05.2008
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|06.04.2008
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|27.03.2008
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)