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Маркас Бенета
Статистика
Маркас Бенета - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1993 (33)
#29 | Защитник
181 см
Литва
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Лига конференций 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Литва
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Нидерланды
4 : 0
17.11.2025
Литва
46' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Литва
0 : 2
12.10.2025
Польша
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Финляндия
2 : 1
09.10.2025
Литва
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Литва
2 : 3
07.09.2025
Нидерланды
50' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Литва
1 : 1
04.09.2025
Мальта
Был в запасе
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