Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мануэль Куттин - статистика

Завершил карьеру
17 декабря 1993 (32)
#29 | Вратарь
194 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
2 : 0
22.05.2025
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Сьон
2 : 1
17.05.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
5 : 0
14.05.2025
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Цюрих
3 : 0
10.05.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Винтертур
2 : 0
03.05.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
0 : 1
19.04.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Ивердон
1 : 2
12.04.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Грассхоппер
3 : 1
06.04.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
2 : 1
03.04.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Грассхоппер
1 : 2
30.03.2025
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 1
16.03.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
3 : 1
08.03.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
1 : 0
02.03.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.02.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Грассхоппер
1 : 2
16.02.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Лугано
1 : 1
08.02.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Серветт
1 : 1
01.02.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Грассхоппер
0 : 0
25.01.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Сьон
0 : 1
18.01.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Базель
0 : 1
14.12.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.12.2024
Ивердон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Цюрих
1 : 1
30.11.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
1 : 1
23.11.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 2
10.11.2024
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 0
03.11.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
1 : 1
31.10.2024
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
26.10.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
1 : 2
19.10.2024
Цюрих
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Винтертур
1 : 0
05.10.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Янг Бойз
0 : 1
28.09.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
2 : 2
21.09.2024
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Ивердон
2 : 1
31.08.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Грассхоппер
3 : 1
24.08.2024
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.08.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Грассхоппер
0 : 3
03.08.2024
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Грассхоппер
2 : 2
27.07.2024
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лугано
2 : 1
20.07.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
1
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Колосков высказался о введении Fan ID на матчах сборной России
13:58
3
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+