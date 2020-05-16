Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Ронивалдо - статистика

Блау-Вайс
24 марта 1989 (37)
#9 | Нападающий
173 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
30
9
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Блау-Вайс
0 : 3
16.05.2026
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Тироль
1 : 1
09.05.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Рид
2 : 0
02.05.2026
Блау-Вайс
1' - 84'
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Блау-Вайс
3 : 0
24.04.2026
Альтах
1' - 82'
68'
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Блау-Вайс
3 : 0
21.04.2026
Вольфсберг
1' - 57'
40'
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсберг
0 : 0
18.04.2026
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Блау-Вайс
5 : 0
11.04.2026
Тироль
1' - 75'
45, 67'
61'
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Грацер
2 : 1
04.04.2026
Блау-Вайс
46' - 90'
62'
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Блау-Вайс
3 : 2
21.03.2026
Рид
40' - 90'
83'
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Альтах
3 : 1
14.03.2026
Блау-Вайс
70' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
08.03.2026
Блау-Вайс
77' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
2 : 3
01.03.2026
Тироль
72' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Штурм
1 : 0
22.02.2026
Блау-Вайс
69' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Блау-Вайс
2 : 1
15.02.2026
Вольфсберг
79' - 90'
80'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Альтах
1 : 0
08.02.2026
Блау-Вайс
64' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Блау-Вайс
1 : 1
14.12.2025
Рапид
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
0 : 2
06.12.2025
Зальцбург
70' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Грацер
3 : 1
29.11.2025
Блау-Вайс
1' - 72'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
2 : 3
22.11.2025
Аустрия
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
2 : 1
08.11.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Блау-Вайс
0 : 1
01.11.2025
ЛАСК
1' - 78'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
2 : 0
25.10.2025
Блау-Вайс
1' - 68'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
3 : 4
19.10.2025
Штурм
1' - 63'
17'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 1
04.10.2025
Блау-Вайс
1' - 61'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 0
27.09.2025
Альтах
1' - 63'
42'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
2 : 0
21.09.2025
Блау-Вайс
80' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
0 : 2
23.08.2025
Рид
1' - 9'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
1' - 61'
45'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Блау-Вайс
0 : 1
09.08.2025
Хартберг
1' - 67'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Рапид
1 : 0
03.08.2025
Блау-Вайс
1' - 83'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило решение по Кузяеву
16:15
Экс-игрока двух клубов РПЛ задержали с наркотиками
15:58
1
Фото«Локомотив» уволил спортивного директора
15:41
ВидеоСоболев промахнулся на тренировке сборной после слов «Сейчас будет легкий Роналдиньо»
15:24
3
Аршавин рассказал, как его послал Роналду
14:57
Бубнов оценил вариант с назначением Слуцкого в «Зенит»
14:42
3
Зидан ввел новый запрет в сборной Франции
14:29
Колосков высказался о введении Fan ID на матчах сборной России
13:58
3
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+