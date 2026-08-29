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Ираклис
Георгиос Атанасиадис
Статистика
€ 500 тыс
Георгиос Атанасиадис - статистика
Ираклис
7 апреля 1993 (33)
#33 | Вратарь
191 см
Греция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
1' - 90'
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Г
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Ираклис
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
1 : 1
29.08.2026
Ираклис
1' - 90'
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