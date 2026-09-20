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€ 250 тыс

Георгиос Мигас - статистика

Волос
7 апреля 1994 (32)
#22 | Полузащитник
185 см
Греция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Каламата
3 : 1
13.09.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Каламата
3 : 1
13.09.2026
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 1
05.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ОФИ
2 : 0
23.08.2026
Волос
Был в запасе
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